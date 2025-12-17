Lumentum - LITE: Bei diesem Unternehmen kaufen die Hyperscaler!

Kursplus 250 Prozent in 6 Monaten!

Long-Einstieg bei der Lumentum-Aktie (LITE) nach dem Pullback-Setup mit Bullenflagge zum 20er-EMA?

Lumentum (LITE) - ISIN US55024U1097

Rückblick: Eine beeindruckende Rallye mit einem Kursplus von rund 250 Prozent und Notierung meist oberhalb der 20-Tagelinie sahen wir im vergangenen Halbjahr bei der Lumentum-Aktie. Nach dem Allzeithoch gab es zuletzt eine Bullenflagge zurück zur grünen Linie. Viel bullischer geht es nicht!

Lumentum-Aktie: Chart vom 16.12.2025, Kürzel: LITE Kurs: 316.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wünschenswert wäre eine weiter Annäherung an die 20-Tagelinie, sodass die Lumentum-Aktie mit dem nächsten Bounce wieder das Allzeithoch vom 10. Dezember ansteuern könnte. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 3. Februar auf der Agenda, sodass diese einem mehrwöchigen Swingtrade nicht im Wege stehen.

Mögliches bärisches Szenario

Ganz ohne Risiko ist das Setup nicht. Es muss nicht gleich das oft zitierte Platzen der KI-Blase sein. Aber: Lumentum hängt stark von wenigen großen Kunden ab. Wenn ein Hyperscaler Bestellungen verschiebt oder kürzt, schlägt das sofort auf die Zahlen durch. Außerdem ist der Wettbewerb im Bereich Hochleistungsoptik hart, technologische Führungspositionen sind kein Selbstläufer. Unterhalb der gestrigen Tageskerze dürfte das Wertpapier deutlich an Momentum verlieren, sodass sich Trader vorerst anderwietig orientoieren sollten.

Meinung

Lumentum Holdings positioniert sich klar als Zulieferer für die KI-Infrastruktur der nächsten Jahre. Auf der European Conference on Optical Communications präsentierte das Unternehmen neue optische und laserbasierte Technologien, darunter ELSFP-Transceiver für Co-Packaged-Optik sowie Module mit sehr hoher Übertragungskapazität. Diese Produkte zielen direkt auf die Engpässe moderner KI-Rechenzentren: steigender Energieverbrauch, Platzmangel und der Bedarf an extrem schnellen, zuverlässigen Verbindungen. Strategisch setzt Lumentum damit auf einen Markt, der weiter stark wächst. KI-Workloads treiben den Ausbau von Hyperscale-Rechenzentren, und ohne leistungsfähige optische Komponenten läuft dort nichts. Die neuen Lösungen sollen höhere Effizienz, mehr Packungsdichte und geringeren Wartungsaufwand ermöglichen - alles Argumente, die bei großen Cloud-Betreibern gut ankommen. Gelingt die breite Markteinführung, könnten Umsatz und Margen spürbar profitieren. Langfristig zeigt sich das Management dennoch optimistisch. Bis 2028 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 3.1 Milliarden USD und einem Gewinn von etwa 389 Millionen USD. Das impliziert deutliches Wachstum, setzt aber voraus, dass die neuen KI-nahen Produkte nicht nur technisch überzeugen, sondern auch in großen Stückzahlen abgenommen werden. Kurz gesagt: Lumentum hat die richtigen Werkzeuge im Koffer - ob daraus ein nachhaltiger KI-Vorsprung wird, entscheidet der Markt.







Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 22.42 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1417 Millionen USD

Meine Meinung zu Lumentum ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/tech/nasdaq-lite/lumentum-holdings/news/der-bull-case-fuer-lumentum-holdings-lite-koennte-sich-nach

Veröffentlichungsdatum: 17.12.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.