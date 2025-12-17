© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Robinhood erweitert sein Prognosemarkt-Geschäft und startet Parlay-Wetten auf NFL-Spiele. Ab 2026 können Nutzer individuelle Kombiwetten erstellen und auf Spielerleistungen setzen - ein Angriff auf Sportwettenanbieter.Robinhood erweitert sein Prognosemarkt-Geschäft und tritt damit in direkte Konkurrenz zu traditionellen Sportwettenanbietern. Ab sofort können Nutzer auf eine neue Art von Wetten zugreifen: Parlay-Wetten, bei denen sie auf Kombinationen aus Ergebnissen, Punktzahlen und Spreads von NFL-Spielen setzen. Dadurch wird der Einstieg in den Wettmarkt noch attraktiver, da Robinhood sich zunehmend als Anlaufstelle für Sportwetten positioniert. Der neue Service umfasst nicht nur …