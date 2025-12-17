Effective from January 2, 2026 the following companies will change segment at Nasdaq Nordic.
|Exchange
|Orderbook Code
|Name
|ISIN
|Issuer Sign
|Issuer Name
|Current Segment
|New Segment
|XSTO
|CLAS B
|Clas Ohlson AB ser. B
|SE0000584948
|CLAS
|Clas Ohlson AB
|Mid Cap
|Large Cap
|XSTO
|SHOT
|Scandic Hotels Group AB
|SE0007640156
|SHOT
|Scandic Hotels Group AB
|Mid Cap
|Large Cap
|XSTO
|BUFAB
|Bufab AB
|SE0025010671
|BUFAB
|Bufab AB
|Mid Cap
|Large Cap
|XSTO
|BEIA B
|Beijer Alma AB ser. B
|SE0011090547
|BEIA
|Beijer Alma AB
|Mid Cap
|Large Cap
|XSTO
|AQ
|AQ Group AB
|SE0022062196
|AQ
|AQ Group AB
|Mid Cap
|Large Cap
|XSTO
|ALIG
|Alimak Group AB
|SE0007158910
|ALIG
|Alimak Group AB
|Mid Cap
|Large Cap
|XSTO
|SKIS B
|SkiStar AB ser. B
|SE0012141687
|SKIS
|SkiStar AB
|Mid Cap
|Large Cap
|XSTO
|IVSO
|INVISIO AB
|SE0001200015
|IVSO
|INVISIO AB
|Mid Cap
|Large Cap
|XSTO
|NCAB
|NCAB Group AB
|SE0017160773
|NCAB
|NCAB Group AB
|Large Cap
|Mid Cap
|XSTO
|BETCO
|Better Collective A/S
|DK0060952240
|BETCO
|Better Collective A/S
|Large Cap
|Mid Cap
|XSTO
|OVZON
|Ovzon AB
|SE0010948711
|OVZON
|Ovzon AB
|Small Cap
|Mid Cap
|XSTO
|KARNEL B
|Karnell Group AB ser. B
|SE0017832173
|KARNEL
|Karnell Group AB
|Small Cap
|Mid Cap
|XSTO
|SVED B
|Svedbergs Group AB ser. B
|SE0000407991
|SVED
|Svedbergs Group AB
|Small Cap
|Mid Cap
|XSTO
|VICO
|Vicore Pharma Holding AB
|SE0007577895
|VICO
|Vicore Pharma Holding AB
|Small Cap
|Mid Cap
|XSTO
|NELLY
|Nelly Group AB
|SE0015245535
|NELLY
|Nelly Group AB
|Small Cap
|Mid Cap
|XSTO
|EGTX
|Egetis Therapeutics AB
|SE0003815604
|EGTX
|Egetis Therapeutics AB
|Small Cap
|Mid Cap
|XSTO
|SEDANA
|Sedana Medical AB
|SE0015988373
|SEDANA
|Sedana Medical AB
|Mid Cap
|Small Cap
|XSTO
|EOLU B
|Eolus Aktiebolag ser. B
|SE0007075056
|EOLU
|Eolus Aktiebolag
|Mid Cap
|Small Cap
|XSTO
|CINPHA
|Cinclus Pharma Holding AB
|SE0020388577
|CINPHA
|Cinclus Pharma Holding AB
|Mid Cap
|Small Cap
|XSTO
|RROS
|Rottneros AB
|SE0000112252
|RROS
|Rottneros AB
|Mid Cap
|Small Cap
|XSTO
|PRIC B
|Pricer AB ser. B
|SE0000233934
|PRIC
|Pricer AB
|Mid Cap
|Small Cap
|XSTO
|BACTI B
|Bactiguard Holding AB ser. B
|SE0005878741
|BACTI
|Bactiguard Holding AB
|Mid Cap
|Small Cap
|XSTO
|PRFO
|Profoto Holding AB
|SE0015962147
|PRFO
|Profoto Holding AB
|Mid Cap
|Small Cap
|XHEL
|TTALO
|Terveystalo Plc
|FI4000252127
|TTALO
|Terveystalo Oyj
|Mid Cap
|Large Cap
|XHEL
|KEMPOWR
|Kempower Oyj
|FI4000513593
|KEMPOW
|Kempower Oyj
|Large Cap
|Mid Cap
|XHEL
|PAMPALO
|Endomines Finland Oyj
|FI4000508023
|ENDOMI
|Endomines Finland Oyj
|Small Cap
|Mid Cap
|XHEL
|KOSKI
|Koskisen Oyj
|FI4000533005
|KOSKI
|Koskisen Oyj
|Small Cap
|Mid Cap
|XHEL
|SUY1V
|Suominen Oyj
|FI0009010862
|SUY
|Suominen Oyj
|Mid Cap
|Small Cap
|XHEL
|KAMUX
|Kamux Corporation
|FI4000206750
|KAMUX
|Kamux Oyj
|Mid Cap
|Small Cap
|XCSE
|PAAL B
|Per Aarsleff Holding A/S B
|DK0060700516
|PAAL
|Per Aarsleff Holding A/S
|Mid Cap
|Large Cap
|XCSE
|UIE
|UIE Plc
|MT0002400118
|UIE
|UIE Plc
|Mid Cap
|Large Cap
|XCSE
|BETCO DKK
|Better Collective A/S
|DK0060952240
|BETCO
|Better Collective A/S
|Large Cap
|Mid Cap
|XCSE
|COLUM
|Columbus A/S
|DK0010268366
|COLUM
|Columbus A/S
|Small Cap
|Mid Cap
|XCSE
|GRLA
|Grønlandsbanken A/S
|DK0010230630
|GRLA
|Grønlandsbanken A/S
|Small Cap
|Mid Cap
|XCSE
|NORTHM
|North Media A/S
|DK0010270347
|NORTHM
|North Media A/S
|Mid Cap
|Small Cap
|XICE
|KALD
|Kaldalón hf.
|IS0000035632
|KALD
|Kaldalón hf.
|Small Cap
|Mid Cap
The segment Large Cap includes companies whose shares have a market value of 1 billion euro or more. In the segment Mid Cap companies whose shares have a market value between 150 million euro and 1 billion euro and the segment Small Cap includes companies whose shares have a market value of less than 150 millon euro.
The next market cap-segment revision will take effect in January 2027 based on market value in November 2026.
For further information concerning this exchange notice please call Global Listing Services or Economic & Statistical Research, telephone + 46 8 405 60 00.
Nasdaq Stockholm AB
Nordic Listings
Economic & Statistical Research
