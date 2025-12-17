München (ots) -- Spezial-Folge zeigt private und unveröffentlichte Aufnahmen von Kiez-Urgesteinen- Bekannte Protagonisten geben exklusive Einblicke in das Leben und Arbeiten auf dem Kiez- "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez - Spezial" am 8. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+In der Spezialfolge der beliebten Doku-Reihe "Reeperbahn privat!" öffnet sich Hamburgs sündigste Meile wie nie zuvor. Das Special begleitet altbekannte Gesichter auf St. Pauli - mitten im Herzen des Rotlichtviertels. Die Kiez-Urgesteine gewähren unveröffentlichte Einblicke in eine Welt, die sonst verborgen bleibt, und erzählen offen von ihrem turbulenten Alltag, ihren nostalgischen Erinnerungen und den Schattenseiten des Kiezes. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez - Spezial" am 8. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Die Doku-Reihe "Reeperbahn privat!" gewährt regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen des Hamburger Erotikviertels. Nun beleuchtet eine Spezialfolge, wie sich der Kiez im Laufe der Jahrzehnte verändert hat - von den wilden 1970ern bis heute. Zum ersten Mal öffnen Kiez-Insider dabei exklusiv ihre privaten Fotoalben und zeigen bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus ihrer Kindheit und Jugend. Eine schonungslose und persönliche Reise durch Vergangenheit und Gegenwart des Rotlichtviertels.Der ehemalige Zuhälter und Gründer der legendären Nutella-Bande Klaus Barkowsky erinnert sich im letzten Interview vor seinem Tod an vergangene Zeiten des Milieus. Auch Ex-Bordell-Betreiber Helmuth "Schnecke" Wendt hat in den 1980er- und 1990er-Jahren als Chef eine ganz andere Kiez-Welt erlebt - heute führt er Touristen über die Reeperbahn. Ein weiteres Urgestein der Doku ist Türsteher Fabian: Seit über 30 Jahren steht er an den Eingängen von Bars und Clubs auf der Partymeile und weiß, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht.Eine andere Perspektive zeigt Laura: Sie arbeitet seit 16 Jahren als Prostituierte im berüchtigten Laufhaus "Pink Palace". Nicht weit entfernt übt auch Domina Manuela als Dienstälteste in der Herbertstraße ihren Job aus - eine der bekanntesten Adressen für Prostitution weltweit. Kitty hingegen lädt die Freier in ihre Privatwohnung ein. Die drei Frauen geben Einsicht in den harten Alltag der Hamburger Bordelle."Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez - Spezial" am 8. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":"Reeperbahn privat" begegnet den Protagonisten auf Augenhöhe. Die Doku blickt hinter die Kulissen der Amüsiermeile und gibt einen Einblick in den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten. Was sind ihre Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6181079