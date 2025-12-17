Diese Aktien sind an der Börse zuletzt stark unter Druck geraten und Star-Investorin Cathie Wood hat die Gelegenheit genutzt, bei den Papieren zuzugreifen. Das müssen Anleger jetzt wissen. Besonders im Krypto-Bereich haben einige Aktien in den vergangenen Tagen ordentlich Federn gelassen. Diese Situation hat die Star-Investorin Cathie Wood nun ausgenutzt. Cathie Wood kauft jetzt den Dip bei diesen Aktien So kaufte sie verteilt über alle ihre ARK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE