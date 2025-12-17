Diese Aktien sind an der Börse zuletzt stark unter Druck geraten und Star-Investorin Cathie Wood hat die Gelegenheit genutzt, bei den Papieren zuzugreifen. Das müssen Anleger jetzt wissen. Besonders im Krypto-Bereich haben einige Aktien in den vergangenen Tagen ordentlich Federn gelassen. Diese Situation hat die Star-Investorin Cathie Wood nun ausgenutzt. Cathie Wood kauft jetzt den Dip bei diesen Aktien So kaufte sie verteilt über alle ihre ARK ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.