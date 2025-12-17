Dieser Industriewert überrascht gerade mit einer Entwicklung, die so kaum jemand auf dem Zettel hatte. Statt vom traditionellen Geschäft abhängig zu sein, rücken margenstarke Bereiche in den Vordergrund. Steigende Serviceumsätze, erfolgreiche Zukäufe und eine deutlich verbesserte Profitabilität sprechen eine klare Sprache. Besonders spannend wird die strategische Neuausrichtung. Der Einstieg in den Verteidigungssektor öffnet den Zugang zu einem politisch gestützten Wachstumsfeld mit attraktiven ...

