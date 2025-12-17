Serviceware unterstützt Kunden rund um den Globus dabei, Serviceprozesse neu zu denken - digital, intelligent und hochautomatisiert. Die KI-native Softwareplattform dient dabei als digitales Fundament für die zukunftssichere Digitalisierung von Serviceprozessen sowie für ein effizientes Kostencontrolling in Unternehmen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: mit zunehmendem Erfolg! Serviceware lebt das Thema Künstliche Intelligenz. KI ist nicht nur ein integrierter Bestandteil der Plattform, vielmehr sind ...

