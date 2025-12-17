© Foto: Alex Brandon - AP

Trump ordnet eine Blockade aller venezolanischen Öltanker an. Diese Maßnahme folgt auf die jüngste Beschlagnahmung eines Tankers und soll Maduros illegale Operationen und den Drogenhandel treffen. Der Ölpreis steigt.Donald Trump verschärft den Druck auf das Maduro-Regime in Venezuela: Am Dienstag gab der US-Präsident bekannt, eine Blockade gegen alle "sanktionierten Öltanker" anzuordnen, die das südamerikanische Land ansteuern. Diese Maßnahme folgt auf die jüngste Beschlagnahme eines venezolanischen Tankers durch die US-Marine in internationalen Gewässern vor Venezuela. Trump erklärte auf der Social-Media-Plattform Truth Social, dass Venezuela nun von der "größten Armada, die je in …