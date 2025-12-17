Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank



Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation sind zentrale Treiber für die

Zukunft unseres Landes und unserer Wirtschaft. Sie schaffen die Basis für fundierte Entscheidungen und Lösungen, die langfristig allen zugutekommen. Deshalb unterstützt die OeNB mit dem Jubiläumsfonds und weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Programmen konsequent den wissenschaftlichen Nachwuchs und ermöglicht den besten Köpfen in Österreich, ihre Forschungsideen zu verwirklichen", erklärt Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB), die zentrale Rolle des Jubiläumsfonds als wichtiges Instrument zur Förderung exzellenter wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsprojekte.



Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 2. Vergabesitzung 2025 die Finanzierung nachstehender 11 Forschungsprojekte (44 Anträge) mit rund 2,9 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:



HEIMBERGER, Philipp (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Understanding peoples views on fiscal policy



HUBER, Florian (Universität Salzburg, Department of Economics): Exploring the Macro-to-Micro Propagation of Aggregate Shocks: The Role of Nonlinearities



KIRCHLER, Michael (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Banken und Finanzen): Metascience in Economics

MATTHES, Jörg (Universität Wien, Fakultät für

Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und

Kommunikationswissenschaft): Scrolling Into Debt: Gen Zs Financial Miseducation in the Digital Age



NECK, Reinhard (Universität Klagenfurt, Institut für

Volkswirtschaftslehre): Inflation in the 1920s and 2020s

RUST, Alexander (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht): The taxation of net wealth



SANCHEZ-ROMERO, Miguel (Technische Universität Wien, Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sustainable Pensions and Housing Markets: Ensuring Fairness and Sustainability in Ageing Societies



SCHWARZ, Anna-Magdalena (Central European Academic gemeinnützige Privatstiftung, Department of Economics): Cross-border Posting of Workers: Effects on Firms and Workers in Austria



STEHRER, Robert (Wiener Institut für Internationale

Wirtschaftsvergleiche - wiiw): The Regional Dimension of the Integration of Refugees and Other Migrants in Austria

VANA-GÜR, Laura (Technische Universität Wien, Institute for Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sparsity and Robustness Aspects in Multivariate Regression Models for Ordinal Data

WANDSCHNEIDER, Kirsten (Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftslehre und Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (WISO): The Marshall Plan in Austria

Der nächste Einreichtermin für die 2. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2026 beginnt mit 26.01.2026 und endet am 18.03.2026 (mittags).



Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website.



