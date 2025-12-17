© Foto: adobe.stock.com

Jetzt wird es historisch! Silber sprengt zur Stunde sämtlich Ketten. Das ohnehin bereits spektakuläre Jahr 2025 könnte für das Edelmetall mit einem epischen Jahresfinale enden. Der Silberpreis ist außer Kontrolle!Gold und Silber mit furioser Jahresendrallye Während Dax, S&P 500, Nasdaq 100 und Co. noch auf einen Schub warten, um die ersehnte Jahresendrallye zu starten, sieht das im Edelmetallbereich deutlich vielversprechender aus. Der Goldpreis macht Druck auf der Oberseite und hat das übergeordnete Bewegungsziel von 5.000 US-Dollar fest im Blick. Der Silberpreis hat hingegen der Schwerkraft völlig entsagt und eilt von Rekordhoch zu Rekordhoch. Die psychologisch wichtige Marke von 70 …