MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut verschlechtert. Im Dezember fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,4 Punkte auf 87,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Mittwoch in München mitteilt. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 88,2 Punkte gerechnet.

"Die Unternehmen blicken pessimistischer auf das erste Halbjahr 2026", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage. "Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung."

Der Erwartungsindikator trübte sich merklich ein. Der Indikator zur aktuellen Lage blieb hingegen unverändert. Das Ifo-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen./jsl/jha/