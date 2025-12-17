Soeben wurde der ifo-Index (ifo-Geschäftsklimaindex) für den Monat Dezember veröffentlicht. Er gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Der Gesamtindex liegt bei 87,6 Punkten (erwartet 88,2; Vormonat war 88,0). Geschäftserwartungen: 89,7 (Prognose war 89,7; Vormonat 90,6). Aktuelle Lageeinschätzung: 85,6 (Prognose war 85,7; Vormonat 85,6). Das ifo-Institut kommentiert: "Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.