Soeben wurde der ifo-Index (ifo-Geschäftsklimaindex) für den Monat Dezember veröffentlicht. Er gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Der Gesamtindex liegt bei 87,6 Punkten (erwartet 88,2; Vormonat war 88,0). Geschäftserwartungen: 89,7 (Prognose war 89,7; Vormonat 90,6). Aktuelle Lageeinschätzung: 85,6 (Prognose war 85,7; Vormonat 85,6). Das ifo-Institut kommentiert: "Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de