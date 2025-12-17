DOW JONES--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der von Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 87,6 (November revidiert: 88,0) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 88,3 prognostiziert. Für November waren vorläufig 88,1 gemeldet worden. Der Index der Lagebeurteilung stagnierte auf dem Vormonatsniveau von 85,6 Punkte. Erwartet worden waren 85,8 Punkte. Der Index der Erwartungen ging auf 89,7 (November revidiert: 90,5) Punkte zurück. Die Prognose hatte auf 90,7 gelautet. Vorläufig waren für November 90,6 Punkte gemeldet worden.

