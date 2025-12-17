Bremen (ots) -Bei seinem ersten Auftritt in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 sprach der dreifache Wimbledonsieger u.a. über seine vier Wochen alte Tochter Zoë Vittoria. Außerdem sei er für seine Frau ein strenger Tennistrainer. Zu sehen ist die Weihnachtsausgabe der dienstältesten Talkshow im deutschen Fernsehen am Freitag, den 19. Dezember 2025 ab 22:00 Uhr.Boris Becker gehört zu den erfolgreichsten Athleten der deutschen Sportgeschichte. Erst vor vier Wochen ist er Vater der kleinen Zoë Vittoria geworden. Bei seinem ersten Auftritt in der traditionsreichen Radio Bremen-Talkshow sprach er über die Möglichkeit, dass sein jüngster Spross einmal sportlich in seine Fußstapfen treten könnte.Es sei ein bisschen verrückt, "aber ich übe jetzt schon mit ihr", so Becker in der diesen Freitag ausgestrahlten Sendung. "Ich bin natürlich ein bisschen unter Druck von zu Hause, denn meine Frau möchte, dass meine Tochter auch Tennis spielt", führt der 58-Jährige aus. "Ich greife jetzt auch immer an die linke Hand, weil ich will, dass sie Linkshänderin wird und nicht Rechtshänder." Er habe gehört, "dass wenn man die eine Hand mehr drückt als die andere, dass das vielleicht dann in den Griff geht und dass sie dann mit links die Vorhand spielt".In welcher Sprache mit Zoë Vittoria später gesprochen werde, sei allerdings noch nicht ganz klar. Im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo zählt der Vater auf: "Ich spreche Deutsch, meine Frau ist Italienerin, die Oma ist portugiesisch, ich rede Englisch mit meiner Frau - also die Arme, sage ich nur: Die kriegt da vier Sprachen."Sicher ist, dass er mittlerweile seine Frau Lilian trainiere. Ihren ursprünglichen Trainer habe sie sich nach der Optik ausgesucht, woraufhin er sie zum Training begleitet und nach zehn Minuten korrigiert habe. Nachdem der Trainer schließlich das Handtuch warf, habe er nun den Job. Allerdings sei er in dieser Funktion keineswegs nachsichtig. "Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit schaue", betont Becker, der u.a. auch den siebenfachen Wimbledon-Sieger Novak Djokovic gecoacht hat. Mit Blick auf seine Frau fügt er hinzu: "Seitdem ist eine Stunde für sie relativ lang."Mit seiner neuen jungen Familie lebt Boris Becker jetzt in Mailand. Er nennt die Stadt "Heimat" und sagt: "Ich bin so halber Italiener mittlerweile." Dass der gebürtige Leimener noch mal nach Deutschland zurückkehre, um dort zu leben, schloss er aus. "Beruflich gerne, immer wieder. Aber privat: Nein, das Thema ist durch." Er habe das Recht, so zu leben, wie er es gerne hätte, und nicht wie es sich beispielsweise die Boulevardpresse oder andere wünschten. "Boris Becker gehört Boris Becker und nicht Deutschland", stellt die Tennis-Legende kategorisch fest.Die vorab aufgezeichnete 3nach9-Ausgabe wird an diesem Freitag, den 19. Dezember 2025 um 22:00 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen sowie im hr Fernsehen ausgestrahlt. Weitere Gäste von Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo sind der Schriftsteller Nelio Biedermann, die ehemalige Obdachlose Xenia Brandt, der Sänger Howard Carpendale, die Entertainerin Gayle Tufts und der Schauspieler Kai Wiesinger.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6181193