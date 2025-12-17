Die Marssonde Maven dreht sich unkontrolliert um die eigene Achse und hat möglicherweise ihre Umlaufbahn verlassen. Das Problem: Sie dient als Relaisstation für die Rover Curiosity und Perseverance auf der Marsoberfläche - die nun auf andere Orbiter ausweichen müssen. Die Informationslage rund um die Nasa-Sonde Maven gibt Grund zur Besorgnis. Was zunächst wie ein reiner Kommunikationsabbruch aussah, scheint sich nun als schwerwiegendes mechanisches ...

