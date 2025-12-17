Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone (ZEW, PMIs) und der mit Spannung erwartet Arbeitsmarktbericht in den USA haben die Volatilität an den Finanzmärkten kaum erhöht, so die Analysten der Helaba.Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen sei es nicht gekommen. Während bezüglich der Europäischen Zentralbank bis weit ins nächste Jahr mit unveränderten Leitzinsen gerechnet werde, liege die gehandelte Wahrscheinlichkeit für eine weitere US-Zinssenkung im Januar bei knapp 25 Prozent. ...

