Der chinesische Autobauer Changan steigt mit seiner Elektro-Marke Deepal in weitere europäische Märkte ein. In Italien ist zum Beispiel der Start jetzt erfolgt, für Dänemark wurde nun eine Vertriebspartnerschaft angekündigt. Zunächst aber zu den Märkten, in denen Changan aktuell gestartet ist: In Italien wird das Unternehmen seine Batterie-elektrischen Modelle Deepal S05 und S07 anbieten - und zwar zu Preisen ab 39.990 Euro bzw. 44.990 Euro. Der ...

