HashKey startet verhalten an der Börse und weckt Zweifel, ob die Krypto-Börse ihre starke Position in nachhaltigen Erfolg ummünzen kann.Der Börsengang von HashKey Holdings, Betreiber der größten lizenzierten und ersten börsennotierten Kryptowährungsbörse Hongkongs, hat Anleger am ersten Handelstag nicht überzeugt. Die Aktie verlor zeitweise bis zu fünf Prozent und notierte damit unter dem Ausgabepreis. Der verhaltene Start nährt Zweifel, ob regulatorische Vorteile und stark wachsende Handelsvolumina ausreichen, um das Geschäftsmodell nachhaltig profitabel zu machen. HashKey sammelte mit seinem Börsengang rund 206 Millionen US-Dollar ein, nachdem die Aktie am oberen Ende der Preisspanne bei …