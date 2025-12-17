Für Dezember weisen die Münchener Wirtschaftsforscher einen Gesamt-Index von 87,6 Punkten aus, nach 88 im November. Während die Urteile zur aktuellen Lage wie im Vormonat bei 85,6 Zählern verharrten, gab der Sub-Index zu den Erwartugnen von 90,5 auf 89,7 nach. Kein Zweifel: Damit steht schon jetzt fest, dass die Unternehmen pessimistischer auf das erste Halbjahr 2026 blicken. Annerose Winkler Der Deutsche Unternehmerbrief www.bernecker.info Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.