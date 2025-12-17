Für Dezember weisen die Münchener Wirtschaftsforscher einen Gesamt-Index von 87,6 Punkten aus, nach 88 im November. Während die Urteile zur aktuellen Lage wie im Vormonat bei 85,6 Zählern verharrten, gab der Sub-Index zu den Erwartugnen von 90,5 auf 89,7 nach. Kein Zweifel: Damit steht schon jetzt fest, dass die Unternehmen pessimistischer auf das erste Halbjahr 2026 blicken.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
