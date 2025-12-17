Die Krypto-Märkte zeigen sich nervös. Bitcoin pendelt aktuell zwischen 85.000 und 87.000 US$, nachdem der Kurs zuletzt um bis zu -7% nachgegeben hat. Zwischenzeitlich kratzte die Kryptowährung noch an der 90.000er Marke, genauer bei 89.948 US$. Dann kam die Kehrtwende. Volatilität gehört zum Geschäft, das ist klar. Trotzdem lohnt ein Blick auf die Argumente der Skeptiker. Peter Schiff sieht Bitcoin unter Druck Der bekannte Gold-Verfechter Peter Schiff ...

