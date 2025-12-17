Viele Krypto-Anleger fragen sich mittlerweile, ob die große Altcoin-Rallye jemals kommt. Bitcoin schwächelt, Ethereum eiert herum, der Rest des Marktes wirkt wie am Boden festgefroren. Nicht wenige sind frustriert. Schließlich hieß es doch immer, auf den Bitcoin-Anstieg folge die Altcoin-Season. Passiert ist bisher wenig. Liegt der alte Zyklus etwa auf Eis? Der alte Zyklus funktioniert nicht mehr Einige prominente Marktteilnehmer und zum Teil auch ...

