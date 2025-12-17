Die Angriffe auf das Satellitennavigationssystem GPS nehmen zu - was nicht nur den Verkehr gefährdet, sondern insbesondere das Militär. Neue Verfahren sollen bisherige Nachteile beenden. Ende September wurde ein spanisches Militärflugzeug, das den Verteidigungsminister des Landes zu einem Stützpunkt in Litauen befördern sollte, Berichten zufolge Opfer einer neuen Art von Angriff - nicht durch Raketen oder Flugabwehrgeschosse, sondern durch Funkübertragungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n