21 Millionen Gewinn im 1. Jahr? Das ist Grigors Plan für AGUIA

Warwick Grigor lässt in seiner aktuellen Analyse keinen Zweifel. Aguia Resources soll ab 2026 als lokaler Phosphatproduzent in Brasilien durchstarten mit einfacher Technik, niedrigen Kosten und direktem Zugang zum Markt. Als Executive Chairman stellt er nicht nur Zahlen vor sondern legt eine klare Strategie offen. Ziel ist ein profitables Geschäftsmodell das eine bestehende Marktlücke füllt schnell schlank und skalierbar.

Er kennt den Rohstoffmarkt wie kaum ein anderer, doch in seinem jüngsten Bericht geht Warwick Grigor über die Rolle des Analysten hinaus. Als Executive Chairman von Aguia Resources gibt er einen detaillierten Einblick in die Strategie seines eigenen Unternehmens. Im Mittelpunkt steht ein klar umrissenes Ziel: der Aufbau eines regionalen Düngemittelproduzenten in Südbrasilien, der mit minimalem Kapitaleinsatz, einfacher Technik und direkter Marktanbindung schnell profitabel arbeiten soll. Grigor legt dar, wie Aguia mit dem Naturprodukt PAMPAFOS gezielt in eine strukturelle Versorgungslücke vorstößt und dabei auf hohe Margen, kurze Wege und planbares Wachstum setzt.

Ein Markt mit strukturellem Defizit

Warwick Grigor weist in seiner Analyse darauf hin, dass Brasilien trotz seiner führenden Rolle in der Landwirtschaft stark von importiertem Phosphat abhängig ist. Über 85 Prozent des Bedarfs würden eingeführt, häufig in synthetischer Form, die für die sauren Böden im Süden des Landes kaum geeignet sei. Genau hier verorte er das Potenzial von PAMPAFOS, einem natürlich vorkommenden, reaktiven Phosphat, das ohne chemische Aufbereitung direkt im Land verarbeitet und vertrieben werden könne. Laut Grigor stammt das Ausgangsmaterial aus einem weichen Saprolit, der sich ohne Sprengstoff oder Wasserverbrauch abbauen lasse. Die Aufbereitung beschränke sich auf einfache Schritte wie Trocknen, Sieben und Zerkleinern. Grigor betont, dass derzeit kein anderer Anbieter ein vergleichbares Produkt in dieser Qualität und in direkter regionaler Nähe zum Markt liefern könne.