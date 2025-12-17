Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 17.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C58J | ISIN: AU000000AGR4 | Ticker-Symbol: 5N91
Stuttgart
17.12.25 | 09:30
0,014 Euro
+3,85 % +0,001
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AGUIA RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AGUIA RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0110,01411:29
axinocapital.de
17.12.2025 11:22 Uhr
115 Leser
Artikel bewerten:
(0)

21 Millionen Gewinn im 1. Jahr? Das ist Grigors Plan für AGUIA

Anzeige / Werbung

Warwick Grigor lässt in seiner aktuellen Analyse keinen Zweifel. Aguia Resources soll ab 2026 als lokaler Phosphatproduzent in Brasilien durchstarten mit einfacher Technik, niedrigen Kosten und direktem Zugang zum Markt. Als Executive Chairman stellt er nicht nur Zahlen vor sondern legt eine klare Strategie offen. Ziel ist ein profitables Geschäftsmodell das eine bestehende Marktlücke füllt schnell schlank und skalierbar.

Er kennt den Rohstoffmarkt wie kaum ein anderer, doch in seinem jüngsten Bericht geht Warwick Grigor über die Rolle des Analysten hinaus. Als Executive Chairman von Aguia Resources gibt er einen detaillierten Einblick in die Strategie seines eigenen Unternehmens. Im Mittelpunkt steht ein klar umrissenes Ziel: der Aufbau eines regionalen Düngemittelproduzenten in Südbrasilien, der mit minimalem Kapitaleinsatz, einfacher Technik und direkter Marktanbindung schnell profitabel arbeiten soll. Grigor legt dar, wie Aguia mit dem Naturprodukt PAMPAFOS gezielt in eine strukturelle Versorgungslücke vorstößt und dabei auf hohe Margen, kurze Wege und planbares Wachstum setzt.

Ein Markt mit strukturellem Defizit

Warwick Grigor weist in seiner Analyse darauf hin, dass Brasilien trotz seiner führenden Rolle in der Landwirtschaft stark von importiertem Phosphat abhängig ist. Über 85 Prozent des Bedarfs würden eingeführt, häufig in synthetischer Form, die für die sauren Böden im Süden des Landes kaum geeignet sei. Genau hier verorte er das Potenzial von PAMPAFOS, einem natürlich vorkommenden, reaktiven Phosphat, das ohne chemische Aufbereitung direkt im Land verarbeitet und vertrieben werden könne. Laut Grigor stammt das Ausgangsmaterial aus einem weichen Saprolit, der sich ohne Sprengstoff oder Wasserverbrauch abbauen lasse. Die Aufbereitung beschränke sich auf einfache Schritte wie Trocknen, Sieben und Zerkleinern. Grigor betont, dass derzeit kein anderer Anbieter ein vergleichbares Produkt in dieser Qualität und in direkter regionaler Nähe zum Markt liefern könne.

Pampafos-Naturdünger als regional produzierte Lösung für Brasiliens saure Böden

Kapitalleicht und schnell amortisiert

Was das Projekt für Warwick Grigor besonders attraktiv macht, ist der extrem geringe Kapitalbedarf im Verhältnis zur erwarteten Marge. Wie der Executive Chairman von Aguia Resources betont, habe das Unternehmen eine bestehende Aufbereitungsanlage für zunächst zehn Jahre gepachtet, wodurch auf teure Neubauten verzichtet werden könne. Der Produktionsstart ist nach seinen Angaben für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Die Investitionskosten für die Inbetriebnahme beziffert Grigor auf unter drei Millionen AUD. Hinzu komme ein Betriebskapital von rund 2,5 Millionen AUD für den Aufbau eines Lagerbestands, um die ersten neun Monate Marktversorgung abzusichern. Die Jahreskapazität werde laut Grigor anfänglich bei 160.000 Tonnen liegen, mit einem klaren Ziel, diese mittelfristig auf bis zu 600.000 Tonnen zu steigern.

Bei einem angestrebten Verkaufspreis zwischen 200 und 230 AUD pro Tonne und Betriebskosten von lediglich 60 bis 70 AUD pro Tonne ergibt sich nach seiner Einschätzung eine operative Marge von bis zu 200 Prozent. Daraus resultiert laut seiner Modellrechnung ein Bruttogewinn von rund 21,6 Millionen AUD pro Jahr und das allein in der ersten Ausbaustufe. Grigor geht davon aus, dass sich die Anfangsinvestitionen bereits innerhalb von sechs Monaten nach Produktionsstart amortisieren könnten, was er als seltene Ausnahme im Minensektor bezeichnet.

Finanzkennzahlen des Phosphatprojekts bei verschiedenen Preisannahmen in Australien-Dollar

Ein regionales Geschäftsmodell mit kurzen Wegen

Ein wesentlicher Vorteil des Projekts liegt nach Einschätzung von Warwick Grigor in der konsequent regionalen Ausrichtung der Absatzstrategie. Alle Kunden befinden sich im Umkreis von rund 300 Kilometern zur Produktionsanlage, was eine direkte Belieferung ermöglicht, an landwirtschaftliche Genossenschaften, Großbetriebe und regionale Händler. Der Verzicht auf Exporte, Schiffstransporte oder internationale Lieferketten vereinfacht nicht nur die Logistik erheblich, sondern reduziert auch das unternehmerische Risiko. Gleichzeitig arbeitet Aguia daran, zusätzliche Lagerstätten in unmittelbarer Nähe zur Anlage zu erschließen. Die derzeitigen Transportwege für das Rohmaterial, die noch bei etwa 110 Kilometern liegen, könnten dadurch auf unter zehn Kilometer reduziert werden. Diese Optimierung senkt nicht nur die Betriebskosten spürbar, sondern wirkt sich auch positiv auf die Umweltbilanz aus. Für Grigor ist klar, dass Aguia mit dieser Kombination aus Einfachheit, Effizienz und Regionalität auf die richtigen Parameter setzt.

Auch die technische Umsetzung des Projekts folgt diesem Prinzip der Vereinfachung. Der Abbau des Phosphaterzes erfolgt ohne Sprengstoffe, der Transport zur Anlage kommt ohne Wasserverbrauch aus und die Aufbereitung verzichtet vollständig auf chemische Zusätze. Das gesamte Verfahren basiert auf wenigen Schritten: Trocknen, Sieben, Zerkleinern. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Naturphosphat-Granulat, das ohne weitere Verarbeitung direkt auf landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt werden kann. Für Grigor ist dies ein Paradebeispiel für intelligenten Ressourceneinsatz mit minimalem technischen Aufwand. Er bezeichnet das Verfahren als das einfachste, das ihm in seiner gesamten Laufbahn begegnet sei und sieht darin einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, insbesondere im Hinblick auf Skalierbarkeit, Betriebssicherheit und Kosteneffizienz.

Landwirtschaftlicher Phosphatbedarf im 300-km-Umkreis um Tres Estradas in Südbrasilien

Solide Finanzierung und starke Ausgangslage

Die Finanzierung des Projekts gilt aus Sicht von Warwick Grigor als gesichert. Ein Kredit in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar wurde bereits von der brasilianischen Entwicklungsbank BRDE bewilligt. Weitere 2,3 Millionen US-Dollar stehen als Reserve zur Verfügung, werden nach seiner Einschätzung jedoch voraussichtlich nicht benötigt. Grigor betont, dass das Projekt von Anfang an operativ positiv laufen werde. Erste Lieferverträge mit Abnehmern seien unterzeichnet, die Aufbereitungsanlage sei in betriebsbereitem Zustand, die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen. Aguia befinde sich damit nicht mehr in der Konzeptphase, sondern unmittelbar vor dem Produktionsbeginn - mit einem klaren Zeitplan, stabiler Finanzierung und realwirtschaftlicher Nachfrage.

Für Grigor ist das Projekt Tres Estradas dabei weit mehr als ein einzelner Standort. Er versteht es als strategisches Fundament für ein regionales Produktionsnetzwerk, das langfristig skalierbar ist. Schon jetzt arbeitet Aguia an der Erschließung zusätzlicher Lagerstätten im näheren Umfeld. Die bestehende Anlage könne erweitert oder bei Bedarf auch dupliziert werden, um steigenden Bedarf abzudecken. Grigor denkt dabei in modularen Strukturen, die schnell reagieren und mit überschaubarem Kapitalbedarf wachsen können. Brasilien sei ein struktureller Wachstumsmarkt, nicht nur wegen seiner Agrardynamik, sondern auch aufgrund der politisch forcierten Reindustrialisierung. Genau in diesem Umfeld positioniere sich Aguia als Anbieter mit technologisch einfacher, ökonomisch effizienter und geografisch fokussierter Lösung. Das zugrundeliegende Modell, regionale Rohstoffverarbeitung mit direkter Marktanbindung, sei nicht nur auf Tres Estradas beschränkt, sondern grundsätzlich auf andere Regionen übertragbar.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000AGR4

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.