Laut einer aktuellen Marktuntersuchung wollen rund 6,2 Millionen aller 41,3 Millionen deutschen Haushalte ihre Wohnimmobilien in den nächsten fünf Jahren energetisch sanieren. Das entspricht einem Anteil von 15%. Am häufigsten nennen Hauseigentümer die Stromgewinnung durch PV-Anlagen. Wie der neue "Monitor zur Energiewende" von Sirius Campus zeigt, haben rund 6,2 Millionen aller 41,3 Millionen deutschen Haushalte konkrete Pläne, eine oder mehrere Maßnahmen zur energetischen Sanierung in den nächsten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.