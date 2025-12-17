Laut einer aktuellen Marktuntersuchung wollen rund 6,2 Millionen aller 41,3 Millionen deutschen Haushalte ihre Wohnimmobilien in den nächsten fünf Jahren energetisch sanieren. Das entspricht einem Anteil von 15%. Am häufigsten nennen Hauseigentümer die Stromgewinnung durch PV-Anlagen. Wie der neue "Monitor zur Energiewende" von Sirius Campus zeigt, haben rund 6,2 Millionen aller 41,3 Millionen deutschen Haushalte konkrete Pläne, eine oder mehrere Maßnahmen zur energetischen Sanierung in den nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact