Nordex meldet einen frischen Auftrag aus Nordrhein-Westfalen - und der hat es in sich: Für die Bürgerwind Hollich GmbH & Co. KG wird der Turbinenhersteller insgesamt 16 moderne Windenergieanlagen liefern und errichten. Der neue Bürgerwindpark entsteht im Rahmen eines Repowering-Projekts nahe Steinfurt im nördlichen Münsterland und kommt auf eine Gesamtleistung von 106,8 Megawatt. Zum Einsatz kommen zwölf Anlagen des Typs N163/6.X auf 164 Meter hohen Hybridtürmen sowie vier Turbinen des Typs N149/5.X auf 125 Meter hohen Stahlrohrtürmen. Ergänzt wird das Paket um einen Premium-Wartungsvertrag mit ...

