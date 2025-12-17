hier

Im November war in den USA der Absatz von E-Autos um rund 40 % eingebrochen, nachdem US-Präsident Trump die staatliche Förderung mit einer Steuergutschrift von 7.500 $ pro E-Auto gestrichen hatte. Auf die veränderten Marktbedingungen hat der Autohersteller Ford gestern mit Einstellung der Produktion von mehreren E-Modellen reagiert, was zu Abschreibungen von 19,5 Mrd. $ führt. Der Konzern will sich künftig verstärkt auf Modelle mit Verbrenner- und Hybridantrieb konzentrieren. Dafür wird die Produktion des vollelektrischen Pick-up-Trucks F-150 Lightning eingestellt. Das Modell war 2022 auf den Markt gekommen, wobei die Verkaufszahlen nach einem guten Start zuletzt deutlich gesunken waren. Außerdem werden unter anderem ein geplanter elektrischer Truck namens "T3" gestrichen und das Joint-Venture mit dem südkoreanischen Batteriehersteller SK On aufgelöst. Die Ford-Aktie befindet sich seit April in einem ungebrochenen Aufwärtstrend.