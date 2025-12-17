DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise November nach Ländern
=== . gg Vormonat gg Vorjahr . +/- Prozent +/- Prozent . Nov 25 Okt 25 Nov 25 Okt 25 Eurozone-20 -0,3 +0,2 +2,1 +2,1 EU-27 -0,2 +0,2 +2,4 +2,5 Belgien +0,3 +0,4 +2,6 +2,5 Bulgarien +0,2 +0,4 +3,7 +3,8 Dänemark -0,5 +0,6 +2,0 +2,1 Deutschland -0,5 +0,3 +2,6 +2,3 Estland -0,5 +0,1 +4,7 +4,5 Finnland -0,1 -0,1 +1,5 +1,4 Frankreich -0,2 +0,1 +0,8 +0,8 Griechenland -0,1 -0,1 +2,8 +1,6 Irland -0,2 +0,4 +3,1 +2,8 Italien -0,2 -0,2 +1,1 +1,3 Kroatien +0,3 +0,2 +4,3 +4,0 Lettland -0,3 +0,3 +3,8 +4,3 Litauen +0,4 +0,1 +3,6 +3,7 Luxemburg +0,1 -0,1 +3,6 +3,0 Malta -3,2 -0,9 +2,5 +2,5 Niederlande -1,4 +0,6 +2,6 +3,0 Österreich +0,2 +0,5 +4,0 +4,0 Polen +0,1 +0,3 +2,6 +2,9 Portugal -0,8 -0,3 +2,1 +2,0 Rumänien +0,5 +0,5 +8,6 +8,4 Schweden -0,3 +0,4 +2,2 +3,1 Slowakei +0,3 +0,1 +3,9 +3,9 Slowenien 0,0 +0,1 +2,4 +3,1 Spanien 0,0 +0,5 +3,2 +3,2 Tschechien -0,4 +0,5 +1,8 +2,3 Ungarn 0,0 0,0 +3,7 +4,2 Zypern -1,1 +0,1 +0,1 +0,2 Island -0,9 -0,5 +3,4 +3,9 Norwegen +0,1 +0,1 +2,7 +3,0 Schweiz -0,6 0,0 0,0 +0,1 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
