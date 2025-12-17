LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DieSlovenian Tourist Board (STB) stärkt Sloweniens Position als digital fortschrittliches, nutzerorientiertes Reiseziel mit Alma, einer KI-gestützten virtuellen Reiseassistentin, die sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der innovativsten Tourismus-Tools des Landes etabliert hat. Alma ist in das nationale Tourismusportal slovenia.info integriert und ermöglicht Besuchern den Zugriff auf personalisierte und aktuelle Reiseinformationen in Echtzeit. Dieser Schritt markiert einen Meilenstein für dieBemühungen der STB um die digitale Transformation.

Alma wurde im Mai 2024 eingeführt und bietet Nutzern in sieben Sprachen konversationsbasierte, intuitive Interaktionen. Sie liefert maßgeschneiderte Empfehlungen sowie inspirierende Geschichten und praktische Tipps für die Erkundung Sloweniens. Die nach der Reisenden und Schriftstellerin Alma M. Karlin benannte Assistentin basiert auf fortschrittlicher OpenAI-Technologie und bezieht Informationen aus der Datenbank slovenia.info sowie aus mehr als 60 kuratierten Tourismus-Websites und API-Integrationen.

Seit ihrer Einführung ist Alma auf enorme Anerkennung gestoßen. Bei den Websi Awards 2024 wurde Alma mit Silber in der Kategorie Tourismus ausgezeichnet und für ihre intelligente Integration in die Suchmaschine der Website und für die Verbesserung der Benutzerinteraktion auf einer nationalen Tourismusplattform gewürdigt. Kürzlich wurde Alma zudem als "Travel Tech Project of the Year" bei den Game Changer Awards 2025 ausgezeichnet. Dies unterstreicht Sloweniens Führungsrolle bei der Entwicklung verantwortungsbewusst gestalteter, benutzerfreundlicher digitaler Lösungen für die Zukunft des Reisens.

MSc. Maja Pak Olaj, Direktorin der Slovenian Tourist Board, betonte: "Alma stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu modernen, intelligenten und personalisierten Dienstleistungen dar, die das Reisen in Slowenien erleichtern. Die Auszeichnung würdigt unsere Innovationsbemühungen und bestätigt, dass der durchdachte Einsatz von Technologie einen größeren Mehrwert für Touristen, Partner und den gesamten slowenischen Tourismussektor schaffen kann."

Der Erfolg von Alma spiegelt sich in den hohen Nutzerzahlen wider. Allein im August 2025 stellten Nutzer fast 12.000 Fragen, wobei englisch-, italienisch-, deutsch- und slowenischsprachige Reisende den größten Anteil ausmachten. Die Assistentin erreichte in diesem Monat eine positive Bewertung von 88 %, die im Oktober und November sogar auf 91 % anstieg, was die hohe Nutzerzufriedenheit verdeutlicht.

Reisende verlassen sich zunehmend auf Alma, um mehrtägige Reiserouten zu planen, weniger bekannte Regionen zu entdecken, familienfreundliche Aktivitäten auszuwählen, kulinarische und kulturelle Veranstaltungen zu erkunden und nachhaltige Mobilitätsoptionen abzurufen. Kontinuierliche Upgrades - darunter eine neu gestaltete mobile Benutzeroberfläche, dynamische Vorschläge und mehrsprachige Anpassungen - stärken ihre Rolle als digitale Begleiterin weiter. Die STB entwickelt derzeit "Admin Alma", um die Assistentin mit lokalen Hintergrundinformationen anzureichern, und beabsichtigt, Alma zu einer Echtzeit- Sprachassistentin weiterzuentwickeln, die Besucher während ihrer gesamten Reise unterstützt.

Weitere Informationen: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

