Linz (www.anleihencheck.de) - Die MNB hat gestern bei der heurigen letzten Zinssitzung den Leitzins bei 6,50% gelassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwar habe die Inflation im November den Zielkorridor der Zentralbank von 2 bis 4% (3,80%) erreicht, doch das habe nichts am grundlegenden Bild der Geldentwertung geändert. Die MNB habe erklärt, dass der Verbraucherpreisindex niedriger ausfalle als in der Inflationsprognose vom September erwarte. Das Inflationsbild in Ungarn sei weiterhin unsicher. Etwas klarer werde es erst Anfang 2026 während der intensiven Preisänderungsperiode. Die Entwicklung des Forint (HUF)-Wechselkurses, der sich zwar seit Jahresbeginn in einem Aufwärtstrend befinde, sei zuletzt auf ein Einmonatstief zurückgefallen. Bei EUR/HUF rechne man im Januar mit einer Bandbreite zwischen 382,70 und 387,30. (17.12.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...