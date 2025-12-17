Der Zellhersteller AESC hat seine neue Batteriefabrik in Sunderland offiziell eröffnet und die Produktion gestartet, rund drei Jahre nach dem Baubeginn. Zum Einsatz kommen die AESC-Akkus unter anderem im neuen Nissan Leaf, dessen Produktion in Sunderland ebenfalls gerade angelaufen ist. Die Jahreskapazität der AESC-Fabrik liegt anfangs bei 15,8 GWh, wie die Automotive Energy Supply Company (AESC) zum Produktionsbeginn mitteilt. Zum Baubeginn im Dezember ...Den vollständigen Artikel lesen ...
