Die Volkswagen-Tochter PowerCo prüft, nachdem VW das Budget gekürzt hat, externe Finanzierungsmöglichkeiten. Mit PowerCo will VW eigene Batterien für seine Elektrofahrzeuge produzieren und zu BYD und Tesla aufschließen.Der CEO von Volkswagen PowerCo, Frank Blome, teilte mit, dass die Volkswagen-Tochter PowerCo angesichts der Investitionskürzungen des angeschlagenen deutschen Mutterkonzerns genauer externe Finanzierungsmöglichkeiten prüfe. Volkswagen meldete im dritten Quartal einen Verlust von 1,3 Milliarden Euro (1,5 Milliarden US-Dollar) und CEO Oliver Blume kündigte kürzlich ein knapperes Investitionsbudget an, da das Unternehmen mit starkem Wettbewerb in China, mit US-Zöllen und einem …

