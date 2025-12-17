Mainz (ots) -
Woche 51/25
Do., 18.12.
14.05 sportstudio live
Biathlon-Weltcup
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
ca. 15.35 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Zusammenfassung aus Gröden/Italien
Kommentator: Fabian Meseberg
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer
aus Gröden/Italien mit Kommentator Fabian Meseberg ab
11.45 Uhr im Livestream.
Woche 52/25
So., 20.12.
10.00 sportstudio live
. . .
Bitte Änderung und Ergänzungen beachten:
ca. 10.15 Uhr
Eishockey: DEL, 29. Spieltag
Straubing Tigers - Pinguins Bremerhaven
Zusammenfassung
Kommentator: Konstantin Klostermann
. . .
ca. 16.00 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
. . .
Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Männer, 2. Lauf
aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab
14.30 Uhr im Livestream.
So., 21.12.
10.15 sportstudio live
. . .
Bitte Änderung beachten:
ca. 11.00 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Super-G Frauen
. . .
Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen, 2. Lauf
aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab
10.30 Uhr im Livestream.
Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Männer, 2. Lauf
aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab
14.30 Uhr im Livestream.
