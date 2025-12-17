DJ Arbeitskosten im Euroraum steigen im dritten Quartal langsamer

DOW JONES--Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um nominal 3,3 (Vorquartal: 3,9) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 3,0 (zuvor: 3,8) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 4,0 (4,3) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 3,7 (4,4) Prozent.

In Deutschland stiegen die Arbeitskosten um 4,0 (4,3) Prozent, in Frankreich um 1,7 (1,6) Prozent und in Italien um 2,8 (3,8) Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 05:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.