München (ots) -Die ARD berichtet vom 6. bis 22. Februar umfangreich crossmedial auf allen Ausspielwegen von den XXV. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Auftakt ist die große Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand, die am 6. Februar ab 20:00 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen wird, kommentiert von Tom Bartels und Italien-Kenner und Journalist Giovanni di Lorenzo.Insgesamt hat Das Erste an neun Sendetagen ca. 120 Stunden Olympia im Programm. Esther Sedlaczek und Stephanie Müller-Spirra präsentieren im Wechsel die Spiele von Mailand/Cortina 2026 aus dem gemeinsamen ARD/ZDF-Olympiastudio in Mainz. Ihnen zur Seite steht Tagesschau-Journalistin und Social-Media-Expertin Amelie Marie Weber. Sie präsentiert Trends aus dem Netz und ist Ansprechpartnerin für die Community.Direkt vor Ort von den Wettkampfstätten melden sich Michael Antwerpes, Claus Lufen, Markus Othmer und Lea Wagner mit Einordnungen und Interviews. Außerdem gibt es fachkundige Unterstützung durch die ARD-Wintersport-Expertinnen und -Experten: Arnd Peiffer und Erik Lesser beim Biathlon, Sven Hannawald an der Skisprung-Schanze, Felix Neureuther begleitet die alpinen Skiwettbewerbe und Mariama Jamanka mit ihrer Expertise am Eiskanal. Weitere prominente Gäste sind außerdem Eiskunstlauf-Doppelolympiasiegerin Katarina Witt, der ehemalige Eishockeyprofi Rick Goldmann und Gela Allmann für die neue olympische Sportart Skibergsteigen.Auch Hintergrund wird bei der ARD großgeschrieben: ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt und IOC-Experte Robert Kempe recherchieren und berichten regelmäßig, weil auch Olympische Spiele mehr sind als nur Gold, Silber und Bronze. Im Ausrichterland unterwegs ist der ARD-Italienkorrespondent Tilmann Kleinjung mit seinem Team, das politische und gesellschaftliche Themen beleuchten wird.Eine wahre Offensive zündet die ARD in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Das digitale Gesamtpaket ist so umfangreich wie noch nie bei Olympischen Winterspielen: Auf beiden Plattformen können jeden Tag alle Wettbewerbe live im Web und in der App abgerufen werden. Insgesamt umfasst das Livestream-Angebot bis zu 700 Stunden und damit über 150 Stunden mehr als vor vier Jahren bei den Winterspielen in Peking. Auch wer einen spannenden Wettkampf verpasst hat, ist in der ARD Mediathek genau richtig: Unter dem Motto "Re-Live" gibt es dort alle Wettbewerbe als Video-on-demand mit Originalkommentar. Sprungmarken innerhalb der Clips ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die olympischen Highlights. Ein vielseitiges Angebot an neuen Dokumentationen rundet das Thema Olympia in der ARD Mediathek ab.Im ARD-Hörfunk lautet das Motto: Live, emotional, spannend - und das mit starker journalistischer Expertise. Im Fokus stehen die Live-Reportagen des sportlichen Geschehens. Dazu kommen Exklusivgespräche und Interviews direkt aus Italien und vieles mehr. Besondere Audio-Angebote sind darüber hinaus das Olympiaradio, das täglich in der ARD Audiothek und auf den Infowellen zwischen 20:15 Uhr und 23 Uhr sendet, und ab 4. Februar der tägliche Olympia-Podcast mit Alex Schlüter und Stephanie Müller-Spirra. Den ARD-Olympiasong haben die "Sportfreunde Stiller" eigens für die Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina geschrieben: "Ti amo italiano".ARD-Federführer für die Olympischen Winterspiele Mailand/Cortina 2026 sind der Bayerische Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk.Weitere Informationen zu den ARD-Übertragungen von den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina gibt es hier (https://pressekits.daserste.de/olympia-2026).Pressekontakt:BR Pressestelle, Christian Dück,E-Mail: christian.dueck@br.de, Tel.: 089/5900 10575undARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6181355