Von dem starken Rückgang im Oktober konnte sich die Kontron-Aktie bisher noch nicht erholen. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 22,50 €. Bietet dieses Kursniveau wieder gute Einstiegschancen? Reger Insiderhandel Laut Unternehmensmeldungen waren im November und Dezember zahlreiche Insiderkäufe zu verzeichnen. Neben dem CEO Hannes Niederhauser kauften auch weitere Vorstandsmitglieder Aktien. Das Volumen der Käufe war zwar nicht besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de