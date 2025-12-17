Hamburg / Bad Bentheim (ots) -Die HWP Handwerkspartner GmbH setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und integriert mit der Huiskamp Gruppe einen erfahrenen Spezialisten für Tief- und Straßenbau, Verkehrssicherung und Infrastrukturleistungen. Mit den Unternehmen Huiskamp GmbH, Huiskamp Infra GmbH und A.M. Verkehrssicherungs GmbH verstärkt HWP die Sparte Bauwerkserhaltung und erweitert ihr Leistungsspektrum um zentrale Zukunftsfelder wie Glasfaserausbau, 5G-Netzinfrastruktur, Asphalt- und Straßenbau, Kanal- und Kabelbau sowie den Aufbau von Ladeinfrastruktur.Die in Bad Bentheim ansässige Huiskamp Gruppe ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner im Ausbau der deutschen Infrastruktur. Das Unternehmen steht für technische Exzellenz, hohe Flexibilität und eine bundesweit einsatzfähige Mannschaft. Besonders im Bereich Verkehrssicherung verfügt Huiskamp über eine starke Marktposition mit mobilen Teams, die Projekte deutschlandweit begleiten und absichern. Mit dieser Kompetenz stärkt HWP ihre Leistungsfähigkeit im Tief- und Infrastrukturbau und schafft Synergien mit bestehenden Einheiten der Gruppe - etwa im Bereich Trafostationen oder der Brückensanierung."Mit der Einbindung in die HWP Gruppe eröffnen sich für uns neue Perspektiven, um unsere Kompetenzfelder gezielt auszubauen und unseren Mitarbeitenden langfristige Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten", erklärt Patrick Kim, Geschäftsführer der Huiskamp Gruppe. "Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet dieser Schritt vor allem mehr Stabilität, höhere Planungssicherheit und den Zugang zu einem starken mittelständischen Netzwerk. Die Zugehörigkeit zu HWP ermöglicht uns, unsere Stärken in Infrastruktur, Tiefbau und Verkehrssicherung noch gezielter einzubringen - und damit Projekte mit einem klaren Qualitäts- und Verlässlichkeitssignal umzusetzen."Björn H. Robens, Goldbeck Robens Gesellschafter und Beiratsvorsitzender der HWP Gruppe, betont: "Mit Huiskamp erweitern wir unser Kompetenzspektrum in einem zentralen Zukunftsbereich. Die Verbindung von Tiefbau, Verkehrssicherung und Glasfaserausbau stärkt unsere Bauwerkserhaltung (https://hwp-bauwerkserhaltung.de/) und schafft neue Synergien innerhalb der Gruppe. Mit der Integration der Huiskamp Gruppe führt HWP ihre Strategie fort, starke mittelständische Familienunternehmen unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen. "Hannes Brandtstäter, Geschäftsführer der HWP Gruppe, ergänzt: "Huiskamp ist ein starker Partner mit bundesweiter Erfahrung. Durch die Integration gewinnen wir zusätzliche Schlagkraft in der Umsetzung von Infrastrukturprojekten und bauen unsere Position im Infrastrukturbau nachhaltig aus."Gemeinsam nutzen wir regionale Stärke, um Deutschlands Infrastruktur weiterzuentwickeln.Über die HWP Handwerkspartner GmbH (https://www.hwp-handwerkspartner.de/)In der Sparte Bauwerkserhaltung ist HWP mit über 450 hochqualifizierten Fachkräften an 14 Standorten in Deutschland und Luxemburg vertreten - und zählt damit zu den leistungsfähigsten Anbietern für bautechnische Instandsetzungsmaßnahmen. Mit modernster Technologie und höchstem Qualitätsanspruch führt die Gruppe komplexe Erhaltungsmaßnahmen aus einer Hand durch und ist bundesweit ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, Bestandshalter und öffentliche Auftraggeber.Die HWP Gruppe vereint derzeit über 30 etablierte Handwerksunternehmen unter einem gemeinsamen Dach - mit mehr als 1.450 Mitarbeitenden an Standorten in ganz Deutschland. Als eine der größten privat geführten Handwerksgruppen des Landes ist HWP in drei spezialisierten Sparten aktiv: Bauwerkserhaltung, TGA | Dach & Solar sowie Maler & Ausbauer.Die Gruppe ist 100 % Mittelstand und zu 100 % in Familienhand.Die HWP Handwerkspartner Gruppe wird getragen von GRIP - Goldbeck Robens Industrial Partners, dem Zusammenschluss der Unternehmerfamilien Goldbeck und Robens, die HWP mit Weitsicht, Stabilität und unternehmerischem Engagement begleiten.Pressekontakt:Eileen JürgensenHWP Handwerkspartner GmbHE-Mail: presse@handwerkspartner.deOriginal-Content von: HWP Handwerkspartner AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169494/6181417