New York (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank wird ihre Leitzinsen morgen unangetastet lassen, so Patrick Barbe, European Fixed Income Head bei Neuberger Berman. Im 1. Halbjahr 2026 rechne er mit zwei Zinssenkungen. Am Anleihemarkt bevorzuge Barbe Papiere mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren. Bei Laufzeiten von über 15 Jahren sei er hingegen vorsichtig. Ein Grund: Der Wandel in der Asset Allocation niederländischer Pensionsfonds. ...

