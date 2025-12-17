Überraschende Wende bei der Generali. Die Schweizer Großbank UBS setzt bei der Aktie des italienischen Versicherers plötzlich auf Angriff. Dazu drückt die Aktie ans Mehrjahreshoch - der Ausbruch ist zum Greifen nah. Kommt das Kaufsignal, rückt sogar das Allzeithoch wieder in Reichweite.Die UBS sorgt bei Generali für einen echten Paukenschlag: Die Schweizer Großbank hebt das Kursziel von 23,70 auf 40 Euro an und dreht das Votum gleich von "Sell" auf "Buy". Analyst Will Hardcastle sieht den italienischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
