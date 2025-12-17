Überraschende Wende bei der Generali. Die Schweizer Großbank UBS setzt bei der Aktie des italienischen Versicherers plötzlich auf Angriff. Dazu drückt die Aktie ans Mehrjahreshoch - der Ausbruch ist zum Greifen nah. Kommt das Kaufsignal, rückt sogar das Allzeithoch wieder in Reichweite.Die UBS sorgt bei Generali für einen echten Paukenschlag: Die Schweizer Großbank hebt das Kursziel von 23,70 auf 40 Euro an und dreht das Votum gleich von "Sell" auf "Buy". Analyst Will Hardcastle sieht den italienischen ...

