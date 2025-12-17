Der Boom autonomer Mobilität befeuert die Alphabet-Sparte Waymo. Das Robotaxi-Unternehmen verhandelt derzeit über eine umfangreiche Finanzierungsrunde, bei der mehr als 15 Milliarden Dollar eingesammelt werden könnten. Damit würde Waymo seine Bewertung seit der letzten Finanzierungsrunde mehr als verdoppeln. In den Gesprächen steht eine Unternehmensbewertung von bis zu 110 Milliarden Dollar im Raum. Im Jahr 2024 hatte das Unternehmen in einer Serie-C-Runde 5,6 Milliarden Dollar erhalten und wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär