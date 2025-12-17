Leipzig (ots) -Welche Faktoren beeinflussen den Strompreis, wie funktioniert eine Strombörse und was ergibt sich hieraus für die unterschiedlichen Tarifangebote der Energieanbieter? Brillant Energie erklärt die komplexen Zusammenhänge und zeigt Verbraucherinnen und Verbrauchern die Optionen bei der Tarifwahl auf.Energieversorger wie Brillant Energie kaufen Strom an der Strombörse ein. Die Preise dort werden durch das Angebot- und Nachfrageprinzip bestimmt. Zunächst wird das Angebot durch die günstigen Kraftwerke - das sind vor allem Wind- und Solaranlagen - gedeckt. Reichen erneuerbare Energieformen nicht mehr aus, um die Nachfrage zu bedienen, werden die teureren, fossilen Kraftwerke, die z.B. Gas oder Kohle nutzen, hinzugezogen. Der für alle Energieanbieter dann geltende Preis wird durch das letzte noch benötigte und damit teuerste Kraftwerk bestimmt. Das nennt man Merit-Order-Prinzip.Einfluss erneuerbarer Energien und weiterer Faktoren auf die PreisentwicklungErneuerbare Energien weisen im Gegensatz zu fossilen Energieformen keine Brennstoffkosten auf und sorgen langfristig dafür, dass fossile Kraftwerke aus der "Merit-Order", der Einsatzreihenfolge, verdrängt werden. Dies wiederum sorgt für günstigere Preise. Allerdings verursachen Wetterbedingungen teils starke Schwankungen. Erhebliche Auswirkungen auf die Strompreise können auch geopolitische Ereignisse, wie der Ukraine-Konflikt, haben, wenn hierdurch Öl und Gas teurer werden. Auch Wirtschaftskrisen haben Einflusspotenzial: Wird weniger produziert, wird auch weniger Strom verbraucht - das senkt den Preis.Welche Tarifoptionen haben Verbraucherinnen und Verbraucher?Kundinnen und Kunden wählen bei Energieversorgern wie Brillant Energie online einen preisstabilen oder dynamischen Tarif (https://www.presseportal.de/pm/178430/5967744) aus. Bei letzterem werden die Schwankungen an der Strombörse weitergegeben und pro Viertelstunde ein anderer Strompreis berechnet. Mit flexiblen Stromabnehmern wie Wärmepumpen, Photovoltaik-Speichern und E-Autos lässt sich der Verbrauch in günstigere Zeiträume verlegen. Brillant Energie zeigt im Online-Kundenportal und in der Meine Brillant-App (https://www.presseportal.de/pm/178430/6007646) am Vortag die viertelstundengenauen Preise für den Folgetag an. Bei einem niedrigeren Verbrauch und ohne Möglichkeit der flexiblen Steuerung ist ein preisstabiler Stromtarif (https://brillantenergie.de/oekostrom) eine geeignete Wahl. Hier besteht ein fester Strompreis über 12 oder 24 Monate.Über Brillant EnergieBrillant Energie (https://brillantenergie.de) ist ein Onlineanbieter für Ökoenergie. Die bundesweite Marke der Stadtwerke Leipzig setzt auf zertifizierten Ökostrom (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kostromzertifikat.pdf), zertifiziertes Ökogas (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kogaszertifikat.pdf) und digitalen Service.Pressekontakt:Brillant Energie GmbHKarl-Liebknecht-Str. 14304277 Leipzigbrillantenergie.depresse@brillantenergie.deOriginal-Content von: Brillant Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178430/6181436