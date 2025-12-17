Die vergangenen zwei Jahre waren für langfristig orientierte Qualitätsinvestoren herausfordernd Ihr Ansatz ist darauf ausgerichtet, robuste Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hoher Kapitalrendite und verlässlichen Cashflows züidentifizieren, die über lange Zeiträume hinweg Stabilität und eine solide Wertentwicklung bieten. Allerdings sahen wir uns in den vergangenen Jahren mit einem für Qualitätsunternehmen ungünstigen Marktumfeld konfrontiert, in dem ...

