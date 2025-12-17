Entwickler können nun ihre Einnahmen maximieren und die Spielerbindung steigern, dank einer neuen Integration, die einen reibungsloseren Checkout, weniger Ablehnungen und Zugang zu einer wachsenden Nutzerbasis für digitale Geldbörsen ermöglicht

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospielhandel, das Entwickler bei der Markteinführung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute bekannt gegeben, dass es SPENN in sein Zahlungslösungsportfolio in Ruanda und Sambia aufgenommen hat.

Xsolla Integrates SPENN In Rwanda And Zambia Giving Developers Access To A Strong Consumer-Merchant Ecosystem

Sowohl Ruanda als auch Sambia sind mobile-first- und wallet-led-Volkswirtschaften, in denen mobiles Geld die finanzielle Inklusion und das schnelle Wachstum digitaler Transaktionen vorantreibt. Berichten zufolge besitzen oder haben etwa 86 der Erwachsenen in Ruanda mobile Geldtransfersysteme genutzt. Bis Mitte 2024 stieg das Volumen der mobilen Geldtransaktionen in Sambia um 44 auf 1,4 Milliarden Transaktionen gegenüber Mitte 2023. Durch die Aufnahme von SPENN als Zahlungsmethode in sein Portfolio ermöglicht Xsolla den Spielern, weiterhin nahtlos auf eine ihnen bereits vertraute Weise zu bezahlen.

Zu den wichtigsten Vorteilen der SPENN-Integration gehören:

Optimierte Kaufabwicklung: Entwickler können einen schnelleren, reibungsloseren und zuverlässigeren Zahlungsprozess anbieten, wodurch die Friktion für die Nutzer reduziert und die Konversionsraten verbessert werden.

Entwickler können einen schnelleren, reibungsloseren und zuverlässigeren Zahlungsprozess anbieten, wodurch die Friktion für die Nutzer reduziert und die Konversionsraten verbessert werden. Weniger abgelehnte Zahlungen: Die Integration mit SPENN trägt dazu bei, fehlgeschlagene Transaktionen zu minimieren, wodurch erfolgreichere Zahlungen und eine höhere Umsatzbindung gewährleistet werden.

Die Integration mit SPENN trägt dazu bei, fehlgeschlagene Transaktionen zu minimieren, wodurch erfolgreichere Zahlungen und eine höhere Umsatzbindung gewährleistet werden. Zugang zu einem wachsenden Netzwerk digitaler Geldbörsen: Entwickler können die wachsende Nutzerbasis von SPENN nutzen und sich so neue Möglichkeiten für die Spielerbindung und das Wachstum des digitalen Handels erschließen.

"Durch die Integration von SPENN bieten wir Spieleentwicklern die Tools, um ein reibungsloses Zahlungserlebnis zu schaffen, das die Spieler schätzen werden", erklärte Chris Hewish, President von Xsolla. "Weniger abgelehnte Transaktionen bedeuten mehr abgeschlossene Käufe, während der Zugang zum schnell wachsenden digitalen Wallet-Netzwerk von SPENN die Tür zu neuen Zielgruppen und Umsatzmöglichkeiten öffnet."

Mit SPENN in Ruanda und Sambia vereinfacht Xsolla das Bezahlen, Spielen und Erreichen von Erfolg und unterstützt Entwickler dabei, mehr Spieler zu erreichen und ihre Einnahmen zu steigern.

Um mehr über SPENN-Zahlungen für Ihr Spiel zu erfahren oder diese zu aktivieren, besuchen Sie bitte: xsolla.pro/SPENN

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

