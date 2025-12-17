Baierbrunn (ots) -Das Apotheken Umschau Pro-Podcastformat für Healthcare Professionals unterstreicht eindrucksvoll seine besondere Rolle im deutschsprachigen Audioangebot für Medizin und Gesundheit.Journalistisch fundierte Informationen und inhaltliche Substanz im Audioformat kommen bei Healthcare Professionals sehr gut an: Der Podcast 'ne Dosis Wissen, ein Angebot von Apotheken Umschau Pro und gesundheit-hören, wurde inzwischen eine Million Mal aufgerufen. 'ne Dosis Wissen erscheint seit 2021 von Montag bis Freitag, jede Folge bietet einen kompakten, sorgfältig recherchierten Überblick über relevante Entwicklungen in der Medizin wie gesundheitspolitische Entscheidungen, aktuelle Studien, neu zugelassene Medikamente und Aktualisierungen medizinischer Leitlinien. Fachleute ordnen jedes Thema ein und schaffen Orientierung im komplexen Alltag des Gesundheitswesens.Tägliches Update mit medizinischer ExpertiseModeriert wird 'ne Dosis Wissen im Wechsel von Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Mitglied der Chefredaktion der Apotheken Umschau, und Dr. Laura Weisenburger, Ärztin und Redakteurin der Apotheken Umschau. Unterstützt werden sie durch ein Redaktionsteam mit hoher medizinischer Expertise und langjähriger Erfahrung im Wissenschaftsjournalismus. Der Podcast richtet sich als tägliches Update an Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten - also Ärztinnen und Ärzte, Apotheker und Apothekerinnen, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Pflegepersonal und alle, die sich dafür interessieren.Stolz auf die Verankerung in der anspruchsvollen Zielgruppe"Als Hosts sind Dr. Laura Weisenburger und ich sehr stolz, dass unser Podcast 'ne Dosis Wissen inzwischen fest zum Alltag dieser anspruchsvollen Zielgruppe gehört", sagt Dr. Dennis Ballwieser. "Der Erfolg des Angebots mit inzwischen einer Million Aufrufen unterstreicht den Bedarf der Menschen im Gesundheitswesen an verlässlichen, einordnenden Nachrichten im Audioformat."Europäischer Medien-Preis und hochkarätige GästeEin Meilenstein für 'ne Dosis Wissen war 2023 die Auszeichnung mit dem European Publishing Award in der Kategorie Podcast. Die Jury würdigte damals das Format als gut verständlich, faktenbasiert und unterhaltsam, auch wurde der hohe Nutzwert für Health Professionals hervorgehoben.Zu den inhaltlichen Highlights des Formats zählt die Miniserie "ÜberGewicht", die im August 2025 veröffentlicht wurde. Die Serie beleuchtete, warum nachhaltige Gewichtsabnahme so schwierig ist, welche Rolle Stigmatisierung spielt und welche Veränderungen Politik, Industrie und Medizin brauchen. Dr. Laura Weisenburger sprach dabei mit Dr. Dennis Ballwieser auch über seine persönlichen Erfahrungen.Weitere thematische Akzente setzten bislang zahlreiche Gespräche mit Gästen aus Politik und Gesundheitswesen, darunter Dr. Susanne Johna vom Marburger Bund, Dr. Hans-Peter Hubmann vom Deutschen Apothekerverband, Andreas Storm von der DAK-Gesundheit sowie Prof. Dr. Christian Drosten und Georg Mascolo, die im Rückblick auf die Corona-Pandemie über wissenschaftliche Politikberatung sprachen.Zu allen Folgen von 'ne Dosis Wissen: http://ots.de/IZIyCdPressekontakt:Katharina Neff-Neudert, Senior PR-ManagerinMobil: +49 151 538 500 31E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/6181459