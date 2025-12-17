DJ MARKT USA/Wall Street vor Aufschlägen - Hoffnung auf Zinssenkungen

Nach einer dreitägigen Durststrecke könnte die Wall Street am Mittwoch mit Aufschlägen starten. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Nach einer Nacht des Nachdenkens scheinen Anleger der Möglichkeit weiterer Zinssenkungen 2026 wieder aufgeschlossener gegenüber zu stehen. Am Vortag hatten insbesondere durchwachsene Arbeitsmarktdaten eher Wachstumssorgen genährt. Mit einer 51-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird am Zinsterminmarkt eingepreist, dass die US-Notenbank im Januar oder März die Leitzinsen um mindestens 25 Basispunkte reduzieren wird. Vor einer Woche hatte dieser Wert bei nur 42 Prozent gelegen.

"Der Arbeitsmarktbericht zeichnet insgesamt erneut ein Bild eines stagnierenden Arbeitsmarktes, in dem sowohl Neueinstellungen als auch Entlassungen verhalten bleiben. Das spielt weiteren Zinssenkungen der Fed eindeutig in die Karten - möglicherweise bereits auf der Januarsitzung, je nachdem, wie der Arbeitsmarktbericht für Dezember Anfang 2026 ausfallen wird", urteilt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

Mit den nach Börsenschluss erwarteten Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns Micron könnten Sorgen über die extrem hohen Bewertungen im KI-Sektor befeuert oder auch gemildert werden. Zuletzt war vermehrt von einer möglichen KI-Blase die Rede gewesen.

