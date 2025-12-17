Köln (ots) -Backen für den guten ZweckIm Mittelpunkt steht eine tierische Weihnachtsbäckerei, bei der gemeinsam mit den prominenten Gästen Stefano und Jana Ina Zarrella weihnachtliche Leckereien für Vierbeiner gebacken werden.Insgesamt wurden knapp 600 Hunde und Katzen Plätzchen gebacken. Pro Plätzchen spendet animonda 2,-EUR an das Tierheim Köln-Dellbrück und verkündet am Abend eine Erhöhung auf 5.000EUR.Das Event richtet sich an Tiereltern und Hundefreunde, die gemeinsam mit Stefano Zarrella und Rocky in weihnachtlicher Atmosphäre hundetaugliche Plätzchen backen, dekorieren und verkosten möchten. Dabei fließt nicht nur italienische Dolce Vita in die Leckerlis, sondern auch viel Herzblut für den guten Zweck: animonda spendet ein Ganzjahres-Futterpaket an das Tierheim Köln-Dellbrück - für Hunde und Katzen ohne Zuhause.Stefano Zarrella und sein Dackel Rocky sind neue Markenbotschafter von animondaIm Rahmen des Events präsentiert animonda stolz seine neuen Markenbotschafter: Stefano Zarrella und sein Dackel Rocky. Das tierliebe Duo wird künftig die Marke animonda repräsentieren und die Verbindung zwischen hochwertiger Tiernahrung und der Liebe zum Haustier authentisch verkörpern."Mit Stefano haben wir einen authentischen Botschafter gefunden, der die Werte unserer Marke lebt: Er sieht seinen Hund nicht als Haustier, sondern als Familienmitglied. Genau diese Perspektive teilen wir bei animonda - und sie ist der Kern unserer Kommunikation. Weil Du alles für dein Tier gibst, geben wir alles für gutes Futter.", so Marco Lubberich, Geschäftsführer von animonda."Rocky ist für mich nicht einfach nur ein Hund, er ist mein treuester Begleiter, mein Ruhepol und ein fester Teil meines Lebens. Es bedeutet mir unglaublich viel, gemeinsam mit animonda dieses Event zu gestalten und auf diese Weise etwas zurückzugeben" so Stefano Zarrella."Wir sind totale Familienmenschen und da gehören unsere Fellfreunde zu 100% dazu, umso mehr wollen wir denen helfen, die derzeit kein Zuhause haben" erläutert Jana Ina Zarrella.Link: https://www.press-microsites.de/lookbook-xxl/animonda-x-stefano-zarrella/Pressekontakt:KARKALIS COMMUNICATIONS GMBHMelanie Kostinekm.kostinek@karkalis-communications.comT +49 (0)89 21 89 64 55Original-Content von: animonda petcare gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181303/6181465