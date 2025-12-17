Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 17.12.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.919 Punkten. Der Index markierte direkt am Morgen das Tagestief. Es ging bis zum Nachmittag sukzessive aufwärts. Es stellte sich nachfolgend eine größere Vola ein, der Nasdaq ist im Zuge dessen in einer Box seitwärts gelaufen. Nach einem Rücksetzer am Abend gelang es den Bullen den Index wieder aufwärtszuschieben. Es ging bis kurz vor Handelsschluss aufwärts. Das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Technisches Gesamtbild bleibt angeschlagen Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, ist das übergeordnete Chartbild weiterhin bärisch. Erholungen haben erst dann nachhaltiges Potenzial, wenn sich der Index dynamisch über die SMA200 schiebt und dort etabliert.

Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich eine neutrale bis leicht bärische Struktur. Oberhalb von 25.182 Punkten bestehen Chancen auf weitere Anstiege innerhalb der definierten Widerstandszonen, ein klarer Trendimpuls fehlt jedoch bislang.

Marken entscheiden über die Tagesrichtung Die Zone um 25.182 Punkte ist richtungsentscheidend. Darüber überwiegt das bullische Szenario (60 - darunter steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der genannten Unterstützungen.

Der Nasdaq startete am gestrigen Handelstag bei 24.919 Punkten und markierte direkt am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine sukzessive Aufwärtsbewegung ein, die bis in den Nachmittag anhielt. Anschließend nahm die Volatilität deutlich zu. Der Index bewegte sich über mehrere Stunden seitwärts innerhalb einer klar definierten Box.

Am Abend kam es zunächst zu einem Rücksetzer, bevor die Bullen den Nasdaq erneut nach oben schieben konnten. Die Aufwärtsbewegung reichte bis kurz vor Handelsschluss, das Tageshoch wurde jedoch unmittelbar wieder abverkauft. Der Handelstag endete knapp unter den Höchstständen.

Kennzahlen der Nasdaq Analyse (Vortag)

Tageshoch: 25.230 Punkte

Tagestief: 24.861 Punkte

Tagesschluss: 25.117 Punkte

Handelsspanne: 379 Punkte (Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr)

Chartanalyse Nasdaq - Technische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1-Stunden-Chart (kurzfristige Nasdaq Analyse)

Im kurzfristigen Chart notierte der Nasdaq zunächst unter der SMA20 (aktuell 25.117 Punkte). Am Nachmittag gelang der Ausbruch über diese Durchschnittslinie, allerdings ohne nachhaltige Dynamik. Die SMA50 (aktuell 25.137 Punkte) erwies sich sowohl am Abend als auch im Frühhandel als klarer Widerstand...

