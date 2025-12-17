

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.12.2025 / 13:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Nicolás Nachname(n): Wielandt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

KWS SAAT SE & Co. KGaA

b) LEI

529900FR2K4P9L9XLV21

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007074007

b) Art des Geschäfts

Kauf, der Aktienkauf erfolgte im Rahmen der Vergütungsregelung zum 'Long Term Incentive'.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 67,3063 EUR 324.954,82 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 67,3063 EUR 324.954,8200 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News