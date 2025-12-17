Nachdem sie Ende letzter Woche Opfer eines Cyberangriffs wurde, hat die IDEAL Gruppe nun gemeldet, erste Systeme wieder in Betrieb genommen zu haben. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist wiederhergestellt. Der Versicherer geht weiterhin davon aus, dass keine Kundendaten abgeflossen sind. Ende letzter Woche hatte die IDEAL Gruppe verkündet, dass sie Opfer eines Cyberangriffs geworden sei. Nun hat der Versicherer ein Update zu der Situation veröffentlicht. Demnach wurden erste Systeme wieder in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...