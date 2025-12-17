EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die Genehmigung von B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" oder "B3-Börse") erhalten haben, Valour Solana (VSOL) zu notieren, ein ETP für digitale Vermögenswerte, das ein Engagement im Solana-Netzwerk bietet.
VSOL soll den Handel an der B3 am 17. Dezember 2025über BDR auf ETP aufnehmen, dem gleichen Datum, an dem auch die zuvor von Valour angekündigten brasilianischen ETPs - Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI) - den Handel aufnehmen sollen. Zusammen bieten diese Produkte brasilianischen Anlegern lokal notierte, auf BRL lautende Engagements in mehreren führenden digitalen Vermögenswerten, die über dieselben Broker- und Verwahrungsplattformen zugänglich sind, die sie bereits für Aktien und ETFs nutzen.
Diese jüngste Genehmigung stellt eine weitere Erweiterung des brasilianischen Angebots von Valour dar und positioniert Solana neben Bitcoin, Ethereum, XRP und Sui als Teil eines diversifizierten Angebots an digitalen Vermögenswerten an der B3.
Erweiterung der ETP-Plattform von Valour in Brasilien
Valour bietet derzeit rund 100 ETPs für digitale Vermögenswerte in ganz Europa an und betreibt weiterhin die weltweit größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte, die an wichtigen Handelsplätzen wie der Spotlight Stock Market (Schweden), der Börse Frankfurt (Deutschland), der SIX Swiss Exchange (Schweiz), der London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam) notiert sind. Die Palette reicht von:
Dies ermöglicht ein diversifiziertes Engagement in digitalen Vermögenswerten innerhalb regulierter, börsengehandelter Marktstrukturen.
Die Genehmigung zur Notierung von VSOL an der B3 über BDR auf ETP treibt die internationale Expansionsstrategie von Valour weiter voran, die Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten, Asien und andere Entwicklungsregionen weltweit umfasst. Brasilien ist Valours erster wichtiger Stützpunkt außerhalb Europas, wobei B3 als regionaler Hub für Aktien, ETFs und eine immer breitere Palette von Produkten und Derivaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten dient.
Brasilien: Vertiefung eines strategischen Marktes
Brasilien hat sich zum größten und kohärentesten Finanzmarkt Lateinamerikas entwickelt, mit mehr als 213 Millionen Menschen, die durch eine gemeinsame Sprache und eine einheitliche Regulierungs- und Kapitalmarktinfrastruktur verbunden sind. Es ist auch die größte Krypto-Wirtschaft der Region, mit einem jährlichen Handelsvolumen von Kryptowährungen in Höhe von mehreren hundert Milliarden US-Dollar und einer wachsenden Beteiligung sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren.
Vor diesem Hintergrund zielen die regulierten, börsengehandelten BDRs von Valour auf ETPs an der B3 - jetzt auch einschließlich Solana über VSOL - darauf ab, brasilianischen Institutionen und qualifizierten Anlegern einen institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten, der transparente Börsenpreise, lokale Abwicklung und vertraute Governance-Standards kombiniert.
Management-Kommentar
"Die Notierung von Valour Solana (VSOL) an der B3 ist ein logischer nächster Schritt nach der Zulassung unserer Bitcoin-, Ethereum-, XRP- und Sui-Produkte", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies und Mitbegründer von Valour. "Solana hat sich zu einem der aktivsten Layer-1-Ökosysteme weltweit entwickelt, und wir freuen uns, brasilianischen Anlegern über die B3-Börse einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu SOL bieten zu können."
"In ganz Europa haben wir eine starke Nachfrage nach diversifizierten Anlagen gesehen, die über Bitcoin und Ethereum hinausgehen, und Solana hat dabei eine wichtige Rolle gespielt", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour. "Die Aufnahme von VSOL in unser brasilianisches Angebot baut auf unseren ursprünglichen vier ETPs auf und rundet die Produktpalette, die wir an der B3 anbieten, weiter ab. Im Laufe der Zeit erwarten wir, dass dieses breitere Angebot zusätzliche brasilianische Notierungen, strukturierte Produkte und maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse lokaler Anleger unterstützen wird."
