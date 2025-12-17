EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour, erhält die Genehmigung zur Notierung des Valour Solana (VSOL) ETP an der brasilianischen Börse B3



Valour erhöht Engagement in Solana: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour, hat von B3 die Genehmigung zur Notierung von Valour Solana (VSOL) erhalten und erweitert damit ihr brasilianisches ETP-Angebot für digitale Vermögenswerte über Bitcoin, Ethereum, XRP und Sui hinaus. Anleger erhalten damit über ihre bestehenden Broker- und Verwahrungsplattformen Zugang zu Solana in brasilianischen Real (BRL) und lokal notierten Wertpapieren..

VSOL soll am 17. Dezember 2025 neben Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI) den Handel an der B3 aufnehmen und damit die Position von Valour in Brasilien als seinem ersten großen Markt außerhalb Europas weiter stärken. Solana-Zugang über regulierte Schienen: Durch die Aufnahme von Solana in sein brasilianisches ETP-Angebot möchte Valour institutionellen Anlegern einen börsengehandelten Zugang zu einem der weltweit aktivsten Layer-1-Ökosysteme bieten und damit der wachsenden Nachfrage nach diversifizierten digitalen Vermögenswerten an der B3 gerecht werden. TORONTO, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die Genehmigung von B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" oder "B3-Börse") erhalten haben, Valour Solana (VSOL) zu notieren, ein ETP für digitale Vermögenswerte, das ein Engagement im Solana-Netzwerk bietet. VSOL soll den Handel an der B3 am 17. Dezember 2025über BDR auf ETP aufnehmen, dem gleichen Datum, an dem auch die zuvor von Valour angekündigten brasilianischen ETPs - Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI) - den Handel aufnehmen sollen. Zusammen bieten diese Produkte brasilianischen Anlegern lokal notierte, auf BRL lautende Engagements in mehreren führenden digitalen Vermögenswerten, die über dieselben Broker- und Verwahrungsplattformen zugänglich sind, die sie bereits für Aktien und ETFs nutzen. Diese jüngste Genehmigung stellt eine weitere Erweiterung des brasilianischen Angebots von Valour dar und positioniert Solana neben Bitcoin, Ethereum, XRP und Sui als Teil eines diversifizierten Angebots an digitalen Vermögenswerten an der B3. Erweiterung der ETP-Plattform von Valour in Brasilien Valour bietet derzeit rund 100 ETPs für digitale Vermögenswerte in ganz Europa an und betreibt weiterhin die weltweit größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte, die an wichtigen Handelsplätzen wie der Spotlight Stock Market (Schweden), der Börse Frankfurt (Deutschland), der SIX Swiss Exchange (Schweiz), der London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam) notiert sind. Die Palette reicht von: Layer-1- und Layer-2-Netzwerken

Modulare Infrastruktur für Datenverfügbarkeit und Tokenisierung

Gamoing- und Creator-Ökosysteme

Community- und Governance-Tokens Dies ermöglicht ein diversifiziertes Engagement in digitalen Vermögenswerten innerhalb regulierter, börsengehandelter Marktstrukturen. Die Genehmigung zur Notierung von VSOL an der B3 über BDR auf ETP treibt die internationale Expansionsstrategie von Valour weiter voran, die Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten, Asien und andere Entwicklungsregionen weltweit umfasst. Brasilien ist Valours erster wichtiger Stützpunkt außerhalb Europas, wobei B3 als regionaler Hub für Aktien, ETFs und eine immer breitere Palette von Produkten und Derivaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten dient. Brasilien: Vertiefung eines strategischen Marktes Brasilien hat sich zum größten und kohärentesten Finanzmarkt Lateinamerikas entwickelt, mit mehr als 213 Millionen Menschen, die durch eine gemeinsame Sprache und eine einheitliche Regulierungs- und Kapitalmarktinfrastruktur verbunden sind. Es ist auch die größte Krypto-Wirtschaft der Region, mit einem jährlichen Handelsvolumen von Kryptowährungen in Höhe von mehreren hundert Milliarden US-Dollar und einer wachsenden Beteiligung sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren. Vor diesem Hintergrund zielen die regulierten, börsengehandelten BDRs von Valour auf ETPs an der B3 - jetzt auch einschließlich Solana über VSOL - darauf ab, brasilianischen Institutionen und qualifizierten Anlegern einen institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu bieten, der transparente Börsenpreise, lokale Abwicklung und vertraute Governance-Standards kombiniert. Management-Kommentar "Die Notierung von Valour Solana (VSOL) an der B3 ist ein logischer nächster Schritt nach der Zulassung unserer Bitcoin-, Ethereum-, XRP- und Sui-Produkte", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies und Mitbegründer von Valour. "Solana hat sich zu einem der aktivsten Layer-1-Ökosysteme weltweit entwickelt, und wir freuen uns, brasilianischen Anlegern über die B3-Börse einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu SOL bieten zu können." "In ganz Europa haben wir eine starke Nachfrage nach diversifizierten Anlagen gesehen, die über Bitcoin und Ethereum hinausgehen, und Solana hat dabei eine wichtige Rolle gespielt", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour. "Die Aufnahme von VSOL in unser brasilianisches Angebot baut auf unseren ursprünglichen vier ETPs auf und rundet die Produktpalette, die wir an der B3 anbieten, weiter ab. Im Laufe der Zeit erwarten wir, dass dieses breitere Angebot zusätzliche brasilianische Notierungen, strukturierte Produkte und maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse lokaler Anleger unterstützen wird." Informationen zur B3 Exchange

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" oder die "B3 Exchange") ist die brasilianische Börse und eines der wichtigsten Finanzmarkt-Infrastrukturunternehmen der Welt. Die B3 hat ihren Hauptsitz in São Paulo und ist in ihrem Premium-Segment Novo Mercado unter dem Kürzel B3SA3 notiert. Die B3 organisiert und bietet Handels-, Clearing-, Abwicklungs-, Registrierungs- und Verwahrungsdienstleistungen für Aktien, Derivate und OTC-Märkte sowie Daten- und Technologiedienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.b3.com.br/en_us/ Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com. Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com . Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem die geplante Notierung der ETPs von Valour und der BDRs von DeFi Technologies an der B3, den erwarteten Zeitpunkt der Notierung und des Handels, künftige Expansionspläne nach Brasilien und in andere Regionen sowie die erwartete Anlegernachfrage nach digitalen Asset-ETPs, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf Wachstum und Akzeptanz dezentraler Finanztechnologien, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2846356/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies__Subsidiary_Valour_Appr.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-tochtergesellschaft-von-defi-technologies-valour-erhalt-die-genehmigung-zur-notierung-des-valour-solana-vsol-etp-an-der-brasilianischen-borse-b3-302644661.html



