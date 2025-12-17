DAX Prognose für Mittwoch, 17.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX Prognose für Dienstag, 16.12.25 - DAX Prognose zum Wochenstart

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.118 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels schoben die Bullen den Index erst einmal in Richtung Norden, kam aber nur knapp über die 24.200 Punkte-Marke. Es ging nachfolgend bis zum Nachmittag zunächst moderat, dann dynamischer abwärts. Es stellte sich zwar eine Entlastungsbewegung ein, diese wurde aber nachbörslich direkt wieder abverkauft. Die Bullen konnte den Index zwar vom Tagestief wieder etwas in Richtung Norden schieben, es ging kurz vor Handelsschluss noch einmal über die 24.180 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 24.146 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

Key Takeaways

Kurzfristig angeschlagenes Chartbild Der DAX notiert im 1h-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA200). Solange kein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 gelingt, bleibt das kurzfristige Risiko weiter auf der Unterseite.

Entscheidungszone um 24.150 Punkte Die Zone um 24.150 Punkte ist kurzfristig richtungsweisend: Oberhalb sind technische Erholungen möglich, unterhalb steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 24.000 Punkte und tiefer.

Leicht bärischer Tagesausblick trotz neutraler Stimmung Trotz neutralem Fear-&-Greed-Index überwiegt für den heutigen Handel das bärische Szenario leicht (55 - Erwartet wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung innerhalb der definierten Tagesrange.

Der DAX startete gestern Morgen bei 24.118 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels konnten die Bullen den Index zunächst in Richtung Norden schieben, allerdings reichte die Aufwärtsdynamik nur knapp über die Marke von 24.200 Punkten hinaus. Im weiteren Tagesverlauf setzte eine zunächst moderate, später zunehmend dynamische Abwärtsbewegung ein.

Eine zwischenzeitliche Entlastungsbewegung wurde im nachbörslichen Handel direkt wieder abverkauft. Zwar gelang es den Bullen, den DAX vom Tagestief leicht zu erholen, doch blieb die Bewegung insgesamt schwach. Kurz vor Handelsschluss notierte der Index nochmals oberhalb von 24.180 Punkten und ging schließlich bei 24.146 Punkten aus dem Handel.

Per Xetra-Schluss (16.12.2025) schlossen 22 Aktien im Plus, während 18 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Top-Gewinner:

Zalando +4,88 %

Merck +2,28 %

GEA Group +2,02 %

Schlusslichter:

Bayer -2,31 %

Fresenius -1,93 %

Rheinmetall -1,59 %...

